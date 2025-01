Bundesliga-Profi rettet Traditionsklub vor Ruin

Andras Schäfer von Union Berlin beteiligt sich an einer Spendeninitiative und rettet seinen Jugendklub vor der finanziellen Pleite.

Nachdem der Zweitligist Ende 2024 mitgeteilt hatte, dass wegen Steuerschulden in Höhe von mehr als 130.000 Euro der Lizenzentzug drohe, startete der Klub eine Spendenaktion.

Schäfer rettet Jugendklub

Der 25-Jährige, der aus Szombathelyi stammt und in der Jugend vier Jahre lang für den 1919 gegründeten Klub spielte, beteiligte sich zunächst mit rund 12.000 Euro, berichtet die Bild . Auch andere Ex-Spieler steuerten Geld bei.

Wie die Spendeninitiative am Silvesterabend mitteilte, sicherte der ungarische Nationalspieler dann mit einer zweiten Spende – offenbar in Höhe von 24.000 Euro – das wirtschaftliche Überleben in der 2. Liga.