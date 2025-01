Bundesliga-Rückkehr! Beste-Transfer fix

Die Rückkehr von Jan-Niklas Beste in die Bundesliga ist fix. Der Mittelfeldspieler wechselt fest von Benfica Lissabon zum SC Freiburg. Das teilte der Bundesligist am Freitagabend mit.

„Ich habe sehr große Lust auf die Bundesliga und in den Gesprächen mit dem Sport-Club hat die Chemie gestimmt. Das Stadion hier habe ich aus meinem letzten Auftritt als sehr stimmungsvoll in Erinnerung und freue mich darauf, diese Atmosphäre im SC-Trikot zu erleben. Es liegt in meinem Naturell, mich immer voll reinzuhauen – das möchte ich vom ersten Tag an auch beim Sport-Club einbringen", freute sich Beste in der Pressemitteilung des Vereins.