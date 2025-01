Bundesliga: Schicksalsschlag vor BVB-Spiele! Tiefe Trauer bei TV-Moderatorin

SPORT1 11.01.2025 • 11:26 Uhr Am Freitagabend ist Andrea Kaiser trotz eines Schicksalsschlags beim Spiel zwischen Dortmund und Leverkusen im Einsatz.

Sie ließ sich nichts anmerken und stellte den Protagonisten beim Bundesliga-Kracher zwischen Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen wie üblich die Fragen für Sat1.

Wie es in Andrea Kaiser aussah, verriet die Moderatorin in einem emotionalen Post bei Facebook. „Das war heut das vielleicht schwerste Spiel meines Lebens, manche haben es auch in meinen Augen gesehen“, schrieb die 42-Jährige. Doch was war passiert?

Am Donnerstag war der Vater von Kaiser im Alter von 82 Jahren verstorben. Er lebte in einem Pflegeheim, da er seit knapp zehn Jahren an Demenz litt. Mit 54 hatte er einen Herzinfarkt, zehn Jahre später ereilte ihn ein Schlaganfall.

Kaiser: „Ich bin dankbar“

Zusammen mit ihrer Mutter war Kaiser in den letzten Stunden bei ihrem Vater. „Ich bin dankbar, dass wir uns von ihm verabschieden konnten“, sagte sie.

Für die 42-Jährige war ihr Vater der Mann, „der mich immer beschützt hat, mir sein Leben lang so unendlich viel Liebe geschenkt hat, der mich immer zum Lachen bringen wollte und der vor Lachen immer Tränen geweint hat.“

Trotz der Trauer spulte Kaiser die TV-Übertragung professionell ab.

„Und er ist auch der Grund, warum ich heut überhaupt am Spielfeldrand vor der Kamera stand. Meinem Papa wäre es lieber, mich an einem Ort zu sehen, an dem ich glücklich bin (wenn auch nur für diesen Moment), mit einem Team und Kollegen, die wie eine Familie sind, als allein mit vielen Tränen.“