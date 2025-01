Bundesliga: So läuft das erste Fußball-Wochenende - BVB-Kracher im Free-TV!

Nach der kurzen Weihnachtspause ist die Bundesliga am kommenden Wochenende bereits mit dem 16. Spieltag wieder zurück. Und wie!

Das erste Fußball-Wochenende 2025 hat es in jedem Fall in sich. Los geht es am Freitagabend mit dem Kracher Borussia Dortmund gegen Meister Bayer Leverkusen- und das auch noch im Free-TV! Ab 20.30 Uhr überträgt Sat 1 LIVE.