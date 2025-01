Bundesliga: Wirbel um Leipzig-Tor - Probleme mit Kamera?

Aufreger in Bochum! Beim Spiel zwischen dem VfL und RB Leipzig hätte das 2:0 der Gäste durch Antonio Nusa (13.) möglicherweise nicht zählen dürfen. Denn: Christoph Baumgartner stand in der Entstehung wohl im Abseits – zumindest ließen das die TV-Bilder vermuten.

An der Strafraumkante kam Baumgartner an den Ball, ehe dieser über Umwege bei Torschütze Nusa landete. Baumgartner schien dabei mit der Hacke in der verbotenen Zone zu stehen. Schiedsrichter Robert Hartmann gab den Treffer zunächst.