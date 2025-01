Burkardt zurück im Kader - und gleich in der Startelf?

Nationalspieler Jonathan Burkardt steht beim Fußball-Bundesligisten FSV Mainz 05 vor seinem Comeback. "Ja, er ist im Kader", verkündete Trainer Bo Henriksen auf der Pressekonferenz vor dem Heimspiel gegen den VfL Bochum am Samstag (15.30 Uhr/Sky). Ob es nach drei Trainingstagen mit der Mannschaft bereits wieder für die Startelf reiche, müsse er allerdings noch mit Burkardt selbst sowie dem Physio-Team besprechen.

Die öffentlichen Wechselspekulationen seien dem 24-Jährigen derweil nicht anzumerken. "Wenn er gut spielt, ist es normal, dass es Interesse gibt", erklärte sein Trainer, "aber Johnny ist ein Mainz 05er. Er denkt darüber nicht nach und will immer nur im nächsten Spiel das Beste. Ich kann das spüren, er macht alles für die Mannschaft. Er denkt nicht nur an sich sondern an die ganze Mannschaft. Er ist ein unglaublicher Typ."