BVB: Kobel erwartet "geile Rückrunde"

„Wir haben uns in ein gewisses Defizit gespielt“, sagte Kobel, schränkte aber ein: „Das ist nichts, was wir nicht noch aufholen können.“ Bringe der BVB seine Möglichkeiten dauerhaft auf den Platz, „dann bin ich positiv, dass wir eine geile Rückrunde spielen können“.

Das Heimspiel gegen Leverkusen allerdings gehört noch zur Hinrunde, es ist erst der 16. Spieltag. Kobel sieht die Stärken des Gegners, dem vergangenes Jahr gelungen ist, was der BVB selbst so gerne geschafft hätte. "Sie haben überall Schlüsselspieler und extrem gefährliche Spieler", betonte er. "Es wird sicherlich ein herausforderndes Spiel, aber nichts, was wir nicht schaffen können. Wir müssen unser Spiel durchziehen, an uns glauben, das Maximum rausholen."