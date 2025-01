BVB: Malen-Abgang? Kehl reagiert deutlich

Ist die Zeit von Donyell Malen beim BVB zu Ende oder bleibt der Niederländer in Dortmund? Wie Sky und The Athletic zuletzt berichten, befindet sich Borussia Dortmund in konkreten Verhandlungen mit Premier-League-Klub Aston Villa.

So soll der englische Erstligist ein erstes Angebot in Höhe von 16 Millionen Euro beim Bundesligisten hinterlegt haben - welches der BVB aber offenbar ablehnte. Eine zweite Offerte soll bei 18 Millionen und zusätzlichen Boni liegen.

Kehl spricht über Malen-Gerüchte

Malen gilt bei den Schwarz-Gelben schon länger als Verkaufskandidat, im Sommer hatte sich ein Transfer aber nicht ergeben. Der BVB, aktuell nur Sechster in der Bundesliga , soll bei einem Angebot in Höhe von über 20 Millionen Euro gesprächsbereit sein.

Doch der BVB-Sportdirektor Kehl will in dieser Transferperiode eigentlich keine Stars abgeben. Er macht deutlich: „Wir stehen vor einem herausfordernden Januar, in dem es unser klares Ziel ist, in der Tabelle Plätze nach oben zu klettern und uns in der Champions League direkt für das Achtelfinale zu qualifizieren.“