BVB: Mehr als ein Interimscoach? Tullberg spricht Klartext

Nach dem Aus von Nuri Sahin ist die Trainerfrage beim BVB noch völlig offen. Sicher ist allerdings, dass Mike Tullberg als Interimstrainer beim Bundesligaspiel gegen Werder Bremen (Samstag, ab 15:30 Uhr im Liveticker bei SPORT1 ) an der Seitenlinie stehen wird. Der 39-Jährige ist seit 2019 im Verein und trainiert eigentlich die U19 der Borussen. Nun folgt am Samstagnachmittag sein erster Auftritt auf großer Bundesliga-Bühne im Signal Iduna Park.

Auch wenn sich Tullberg bei der Pressekonferenz am Freitag souverän und äußerst angriffslustig gab, wird es - Stand jetzt - bei einem einmaligen Intermezzo für ihn bleiben. Der Däne verdeutlichte, dass es keinerlei Gedanken oder Absprachen gibt, längerfristig die BVB-Profis zu trainieren: „Nein, überhaupt nicht. Meine klare Aufgabe ist es, die Mannschaft bis zum Samstag zu betreuen. Ich habe die letzten sechs Jahre im Klub klare Aufgaben erhalten und freue mich über jede Aufgabe. Jetzt ist es erstmal bis zum Samstag und damit beschäftige ich mich.“

Tullberg mit klarer Ansage: Geht nicht um mich

Tullberg will mit Freude an die Aufgabe herangehen und rechnet dem Erfolg der Mannschaft die höchste Priorität zu.

„Ich kann das vollkommen genießen. Druck ist für mich was anderes im Leben. Für mich ist es auch ein Traum, als Trainer dazustehen. Ich weiß auch, dass es nur ein Spiel ist, aber ich kann das genießen“, schilderte er, ohne sich selbst zu wichtig zu nehmen. „Es geht Nullkommanull um mich, es geht um die Mannschaft. Ich arbeite hier seit langer Zeit und habe versucht, die Mannschaft so gut wie möglich zu unterstützen. Jetzt ist die Aufgabe, am Samstag zu gewinnen“, erklärte er weiter.