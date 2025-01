BVB: Rangnick verkündet Entscheidung

Borussia Dortmund ist nach der Entlassung von Nuri Sahin auf der Suche nach einem neuen Cheftrainer. Ein weiterer prominenter Name erteilt dem Verein eine Absage. Auch Sportdirektor Sebastian Kehl meldet sich zu Wort.

Ralf Rangnick wird nicht neuer Trainer von Borussia Dortmund ! In den vergangenen Tagen soll sich Rangnick mit den BVB-Bossen getroffen und eine Absage erteilt haben.

Er habe „absolut vor“, weiter als Trainer der österreichischen Nationalmannschaft zu arbeiten, bekräftigte Rangnick am Mittwochabend im TV-Studio von Canal+ Austria .

Trainersuche? BVB „auf der Zielgeraden“

Rangnick wird es nicht

Rangnick wurde ebenfalls gehandelt, er unterstrich jedoch erneut, dass er zu der im April vergangenen Jahres getroffenen Entscheidung stehe, weiter in Österreich zu arbeiten.

„Ich identifiziere mich voll und ganz mit der Aufgabe und freue mich schon wieder darauf, die Spieler zu sehen im Märzlehrgang“, unterstrich Rangnick. „Ich bin hier im Studio, das ist Statement genug. Wenn da was dran wäre, wäre ich ja gar nicht hier, und das wäre schade.“

Der BVB hatte sich nach der bitteren Niederlage in der Champions League beim FC Bologna in der vergangenen Woche von Sahin getrennt. Aktuell betreut der bisherige Juniorentrainer Mike Tullberg die Mannschaft. Auch am Samstag (ab 15.30 Uhr im SPORT1-Liveticker) beim 1. FC Heidenheim wird der Däne die Verantwortung tragen.