BVB droht bitterer Trainer-Abgang!

Beim Trainingsauftakt der Dortmunder U19 am Montag wird wohl Trainer Mike Tullberg fehlen.

Beim Trainingsauftakt der Dortmunder U19 am Montag wird wohl Trainer Mike Tullberg fehlen.

Tullberg hat den BVB-Nachwuchs 2022 zur deutschen Meisterschaft geführt, in allen vier Saisons seiner U19-Amtszeit wurde er Meister in der A-Junioren-Bundesliga West. Er arbeitete unter anderem mit Youssoufa Moukoko oder Jamie Gittens, die in den Profikader aufstiegen.