Defensivprobleme: Hoffenheim will in der Abwehr nachlegen

In den ersten Spielen unter dem neuen Trainer war die Flut an Gegentoren enorm gewesen. Trotz der Besserung soll Verstärkung kommen.

Fußball-Bundesligist TSG Hoffenheim will auf die anhaltenden Probleme in der Defensive reagieren und im Winter noch mindestens einen neuen Spieler verpflichten. "Es ist so, dass wir die Augen auch auf der Innenverteidigerposition offen halten", bestätigte Sport-Geschäftsführer Andreas Schicker nach dem 0:1 (0:1) gegen den VfL Wolfsburg zum Jahresauftakt bei Sky.

Gerade in den ersten Spielen unter dem neuen Trainer Christian Ilzer hatte die TSG massiv mit der Flut an Gegentoren zu kämpfen, in den ersten vier Partien hatte es elfmal eingeschlagen. Zuletzt besserte sich die Problematik, in den folgenden fünf Partien waren es insgesamt nur fünf Gegentreffer.