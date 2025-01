Deutsches Juwel Paul Nebel auf der Überholspur und Erfolgsgarant für Mainz

Der 22-Jährige kehrte im Sommer nach zweijähriger Leihe und starken Leistungen aus Karlsruhe zu den 05ern zurück. In der vergangenen Saison gehörte Nebel zum unumstrittenen Stammpersonal der Badener, verpasste lediglich ein Spiel aufgrund einer Gelb-Sperre und hatte großen Anteil an einer Saison, die auf einem erstaunlichen fünften Platz endete.

Dann folgte der vielleicht entscheidende Kniff von Trainer Bo Henriksen. Nebel, eigentlich im Zentrum und den Halbräumen beheimatet, startete plötzlich auf den Außen – und von dort aus so richtig durch.

„Auf ihn kann man sich voll verlassen“

Beim 1:1 gegen Borussia Mönchengladbach stand Nebel erstmals in der Startelf, seitdem ist er aus dieser nicht mehr wegzudenken. Der vorläufige Höhepunkt seines steilen Aufstiegs erfolgte dann Mitte November gegen den BVB .

Mit seinem ersten Bundesligatreffer sorgte er für den 3:1-Endstand und Freude bei allen Mainzern . „Ich habe lange davon geträumt, hier im Stadion ein Tor zu schießen“, erzählte Nebel anschließend. Auf seinen Premierentreffer folgten vier weitere, zuletzt überzeugte er mit einem Doppelpack beim Sieg in Frankfurt.

„Er gibt uns gerade super, super viel und ist ein Spieler, auf den man sich voll verlassen kann“, schwärmte auch Teamkollege Jonathan Burkhardt. In 13 Spielen legte Nebel seinen Kollegen zwei weitere Tore auf.

Nationalmannschaft: Deutschland oder Irland?

Mit solchen Leistungen wird auch Julian Nagelsmann nicht am Namen Paul Nebel vorbeikommen. Seit der U15 durchlief der 22-Jährige alle Nachwuchsmannschaften des DFB und bereitet sich mit der U21 aktuell auf die EM im kommenden Sommer vor .

Sicher ist ein Einsatz für die A-Nationalmannschaft allerdings noch nicht. Denn: Nebel hat mütterlicherseits irische Wurzeln, könnte also auch für die „Boys in Green“ auflaufen. Seine Zukunft sieht er allerdings vorerst nicht in Irland, sondern im DFB-Dress. „Ich bin hier aufgewachsen und habe bisher immer für Deutschland gespielt“, betonte er.