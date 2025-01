Dieser Youngster erobert die Bundesliga im Sturm

SPORT1 11.01.2025 • 14:42 Uhr Nathaniel Brown erobert die Bundesliga im Sturm. In der Hinrunde entwickelte sich der Youngster zum Stammspieler bei Eintracht Frankfurt.

Zur Winterpause steht Eintracht Frankfurt auf einem guten dritten Platz und ist Stand jetzt auf Kurs Champions-League-Qualifikation. In der Hinrunde entwickelte sich Youngster Nathaniel Brown zu einem wichtigen Puzzleteil für die Elf von Dino Toppmöller.

In acht Einsätzen in der Bundesliga war Brown an starken sechs Treffern beteiligt. Der 21-Jährige schoss drei Tore und bereitete drei weitere vor - bei nur sechs Startelfeinsätzen.

Der gebürtige Bayer hatte es anfangs nicht leicht bei der Eintracht. In den ersten sieben Bundesligapartien kam der Youngster nicht zum Einsatz. Teilweise musste Brown die Spiele der SGE sogar von der Tribüne aus verfolgen.

Brown fehlt noch im Europa-League-Kader

In der Europa League durfte Brown noch keine Spielminuten für die Eintracht sammeln. Er hat es zum Saisonstart nicht in den 25-Mann-Kader für die Ligaphase geschafft. Weil Frankfurt zum Winter drei neue Spieler für die K.o.-Runde nachmelden darf, sollte Brown im Frühling auch sein Debüt in der Europa League geben dürfen. Nach sechs von acht Spieltagen steht die Eintracht mit 13 Punkten auf dem fünften Platz und ist auf Kurs Achtelfinale.

Brown kam in der Hinrunde auf der linken Seite der SGE zum Einsatz - sowohl als Linksverteidiger als auch als Linksaußen. Zum Ende der Rückrunde entwickelte sich der Deutsche zum gesetzten Linksaußen bei der Eintracht.

SGE-Coach Toppmöller war nach der herausragenden Leistung von Brown gegen 1. FC Heidenheim Anfang Dezember begeistert von der Entwicklung seines Schützlings: „Er macht seit einigen Wochen hervorragende Arbeit. Jetzt hat er die Chance, die er hatte, überzeugend genutzt. Im Moment ist er ein fester Bestandteil der Mannschaft.“

Brown hatte sich nach ein wenig Anlaufzeit in der Mannschaft festgespielt. Nach der Verpflichtung vom 1. FC Nürnberg im vergangenen Winter verlieh ihn die Eintracht in der vergangenen Rückrunde direkt wieder an seinen alten Verein. Dort entwickelte sich Brown an der Seite des anderen SGE-Neuzugangs Can Uzun prächtig.

Ist Brown ein Kandidat für die Nationalmannschaft?

In der kurzen Winterpause konnte Brown seine Form konservieren. Beim Testspiel unter Ausschluss der Öffentlichkeit gegen den 1. FSV Mainz 05 am Montag traf Brown prompt wieder und bestätigte seine gute Verfassung - auch wenn die SGE das Testspiel mit 1:3 verlor.

Im November kam Brown auch für die U21-Nationalmannschaft zum Einsatz. In Freundschaftsspielen gegen Dänemark und Frankreich stand Brown in der Startelf. Insgesamt lief er siebenmal für die deutsche U21-Nationalmannschaft auf.