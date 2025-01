Dritter Zugang: St. Pauli verpflichtet Ceesay

Der FC St. Pauli hat zum dritten Mal in diesem Winter auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Stürmer Abdoulie Ceesay wechselt vom estnischen Erstligisten Paide Linnameeskond ans Millerntor.

Ceesay machte mit einer starken Trefferquote in Estland auf sich aufmerksam. In 15 Ligaspielen erzielte er 13 Tore und bereitete fünf weitere vor. Auch für die Nationalmannschaft Gambias war Ceesay schon erfolgreich. „Abdoulie verfügt über ein sehr spannendes Gesamtpaket aus technischen sowie physischen Anlagen“, sagte St. Paulis Sportchef Andreas Bornemann: „Er ist noch jung und hat sich bei seinen bisherigen Stationen stets schnell an das jeweilige Niveau angepasst.“