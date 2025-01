Eberl: Klarheit bis zur heißen Saisonphase

Bayern Münchens Sportvorstand Max Eberl kann bei den anhaltenden Spekulationen um seine Stars immer noch keinen Vollzug vermelden - doch spätestens bis zum Start der heißen Saisonphase will der Rekordmeister Klarheit bei den vielen offenen Kaderfragen haben. „Wann es über die Ziellinie geht, kann ich als Datum nicht sagen. Aber worauf wir uns alle verständigt haben, dass wir nicht in die wichtige Phase reingeraten wollen. Keiner hat Interesse, dass uns Spekulationen stören“, sagte Eberl am Freitag.