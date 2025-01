Der FC St. Pauli erlebt durch den 3:0-Sieg gegen Union Berlin einen Höhenflug. Dabei wird erneut deutlich: Was in Hamburg geleistet wird, sucht in der Bundesliga vergeblich seinesgleichen.

Bundesliga: Hürzeler hat das Pauli-Puzzle begonnen

St. Pauli ist ein kleines Bundesliga-Wunder

Bornemanns Idee, den langjährigen Leipziger Jugendtrainer nach Hamburg zu holen, könnte als meisterlicher Schachzug in die Vereinsgeschichte der Braun-Weißen eingehen. Blessin ist ein Typ, der in der Liga der egomanen Besserwisser schon dadurch extrem positiv auffällt, dass ihm zwar vieles wahnsinnig wichtig erscheint - nur eben nicht er selbst.

Was für ein Zeugnis für einen Aufsteiger, der auch nur etwas über zwei Millionen Euro in neue Spieler investierte. St. Pauli hat zum Rückrundenstart zwei Siege in Folge eingefahren. Sie wirken überzeugt von jeder ihrer Aktion, bleiben in ihren Positionen und waren in Heidenheim (2:0) und gegen Union (3:0) zuletzt herausragend auf- und eingestellt.