"Endlich belohnt": Hofmanns Traumtor beendet Durststrecke

Nach seinem Traumtor im Abstiegs-„Krampf“ war Philipp Hofmann selbst ein wenig überrascht. So ein spektakulärer Treffer mit der Hacke sei ihm zuvor noch nicht mal im Training gelungen, gab der Stürmer des VfL Bochum nach dem 1:0 (0:0) im Kellerduell gegen den FC St. Pauli zu: „Nur mal ein Seitfallzieher, aber das ist schon länger her, da war ich noch jung.“

Hofmann? „Er ist extrem wichtig“

Auch Trainer Dieter Hecking freute sich für seinen Stürmer. "Er ist extrem wichtig für die Mannschaft", sagte der Coach, "er hat seine Qualitäten, die man gerne häufiger in der Box sehen möchte, da kommen wir aber nicht so oft rein." Hofmanns Problem ist in dieser Saison häufig das Fehlen brauchbarer Flanken. Ein paar mehr dürften es schon sein, gab er zu, und er lobte den kurz zuvor eingewechselten Moritz Broschinski für dessen maßgenaue Hereingabe: "Ein super Ball, den konnte ich nur so mit der Hacke machen."