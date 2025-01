"Etwas Besonderes": Heidenheim freut sich auf den BVB

SID 31.01.2025 • 12:00 Uhr Die Heidenheimer stehen als Tabellen-16. unter Zugzwang - und wollen gegen den BVB punkten.

Fußball-Bundesligist 1. FC Heidenheim geht trotz der sportlich schwierigen Situation mit großer Vorfreude in das Highlightspiel gegen Borussia Dortmund. „Das muss man sich bewusst machen. Borussia Dortmund kommt zum Pflichtspiel zu uns. Wenn man sich zurückerinnert, dass das in der Vergangenheit noch nicht so oft der Fall war, zeigt das: Das ist etwas Besonderes“, sagte Trainer Frank Schmidt vor der Partie am Samstag (15.30 Uhr/Sky).

Die Heidenheimer stehen mit nur 14 Zählern aus 19 Spielen auf Relegationsplatz 16, nun „müssen wir auch mal anfangen, in einem Spiel zu punkten, wo man es nicht unbedingt erwartet“, forderte Schmidt, der in der Unruhe in Dortmund in den vergangenen Tagen keinen direkten Vorteil für seine Mannschaft sieht.