Fan-Umfrage: Bayern wird Meister - HSV schafft Historisches

Im Tabellenkeller glauben die Fans ebenfalls nicht mehr an ein Wunder. Bei der nächsten Trainerentlassung herrscht Uneinigkeit.

Im Tabellenkeller glauben die Fans ebenfalls nicht mehr an ein Wunder. Bei der nächsten Trainerentlassung herrscht Uneinigkeit.

Die Bayern ganz vorne, für die Kellerkinder wird es eng: Die deutschen Fans haben vor Beginn des zweiten Saisonteils der Fußball-Bundesliga ihre Erwartungen preisgegeben und glauben mehrheitlich an den 34. Meistertitel für Rekordchampion Bayern München. Bei der Umfrage der Plattform bundesligabarometer.de landete der Tabellenführer im Abschlussranking vor Titelverteidiger Bayer Leverkusen und Eintracht Frankfurt.

Im Tabellenkeller glauben die Fans nur an geringfügige Änderungen. Schlusslicht VfL Bochum steigt demnach als Tabellen-17. ab, auf Platz 18 sehen die über 6250 Teilnehmenden Holstein Kiel. Auf den Relegationsplatz 16 tippte die Mehrheit den FC St. Pauli.

Zudem glaubt ein Großteil an eine historische Rückkehr: Neben dem 1. FC Köln werden dem Hamburger SV im Schneckenrennen um den Aufstieg in der 2. Liga die größten Chancen zugeschrieben. Für den einstigen Bundesliga-Dino wäre es der erste Aufstieg der Vereinsgeschichte. Platz drei geht laut der Umfrage an den Karlsruher SC.