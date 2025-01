FC Bayern angeblich an Nkunku interessiert

Nkunku war in der Saison 2022/23 gemeinsam mit Niclas Füllkrug Torschützenkönig der Bundesliga, nachdem er in nur 25 Spielen 16 Treffer erzielt hatte. Schon damals sollen die Bayern an dem Offensivspieler interessiert gewesen sein. Zu RB war er 2019 gekommen, in 172 Spielen traf er 70 Mal (54 Vorlagen).