FC Bayern: Die Seuchensaison des Hiroki Ito

Den Jahreswechsel für einen Neuanfang nutzen und mit dem Alten bewusst abschließen? Ein Weg, den viele Menschen - sowohl innerhalb als auch außerhalb des Sports - gehen, um mit besonderer Energie und Dynamik in ein neues Kapitel zu starten.

Sicher auch Gedanken, die Hiroki Ito in den vergangenen Wochen durch den Kopf gegangen sind.

Kompany verkündet den nächsten Schock

Doch statt des Endes der Leidenszeit verkündete Trainer Vincent Kompany am Dienstag den nächsten Schock.

Zur Erinnerung: Rund 23 Millionen Euro haben die Münchner im Sommer für Ito an den VfB Stuttgart überwiesen - was wie eine gute Investition wirkte, und eine solche natürlich auch noch werden kann.

Ito absolvierte ein starkes Vorjahr

Denn wozu der Pechvogel fähig ist, hat er in der vergangenen Saison eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Für die Schwaben absolvierte er 26 Bundesligaspiele und gehörte zu den tragenden Säulen der Mannschaft, die sensationell Vizemeister wurde.

An der Säbener Straße wurde Ito vor allem als linker Innenverteidiger eingeplant, der aber auch als Linksverteidiger agieren kann. Der Hintergrund: Die Bayern hatten im Vorjahr immer wieder Probleme in der Abwehrzentrale - Minjae Kim und Dayot Upamecano hinterließen dort nicht den besten Eindruck.

Zudem war und ist die Zukunft von Alphonso Davies auf der linken Seite kurz vor Vertragsende ungewiss. Ito hätte also auf gleich zwei Positionen Abhilfe schaffen sollen.

Auf kurze Besserung folgte dann der nächste Dämpfer: Wieder eine Operation am Fuß, wieder mehr Zeit in der Reha.

Bayern auch ohne Ito defensiv stabiler

Danach war Ito kaum noch auf dem Trainingsgelände der Bayern zu sehen. Die Bild berichtete Ende Dezember, ihn erstmals seit sechs Wochen wieder gesichtet zu haben. Er habe mit der Physio-Abteilung der Münchner fleißig an seinem Comeback gearbeitet.

Dass daraus in den kommenden Wochen nun doch nichts wird, ist für ihn selbst bitter - und lässt sein erstes Pflichtspiel im FCB-Trikot weiter in die Ferne rücken.

Immerhin: Kompany und sein Trainerteam können Ito alle Zeit geben, seine Verletzung vollständig auszukurieren. Im Vergleich zur schwachen Vorsaison haben sich die Münchner auch ohne ihn gerade in der Defensive deutlich stabilisiert.

Nur 13 Gegentore kassierte das Team in der Liga. Klarer Bestwert und ein Grund, warum die Bayern an der Tabellenspitze stehen. Heißt aber auch: Wenn Ito endlich wieder fit wird, steht er vor der nächsten großen Herausforderung: Er muss sich in ein funktionierendes Team spielen.