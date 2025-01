FC Bayern: Kompany reagiert auf Kimmich-Ansage!

Nun hat Trainer Vincent Kompany seine Sicht der Dinge zu Protokoll gegeben. „Wir haben das Spiel verloren. Ich werde es wie immer machen. Wir haben auch mal sieben, acht Spiele in Folge gewonnen. Ich bleibe in solch einer Situation ruhig“, sagte der Belgier am Freitag auf der Pressekonferenz vor dem Auswärtsspiel der Münchner beim SC Freiburg am Samstag und umschiffte damit eine konkrete Antwort auf die Frage.