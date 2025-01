Champions League: Brandrede! Kimmich spricht Bayern die Klasse ab!

SPORT1 23.01.2025 • 00:32 Uhr Der FC Bayern München erleidet in Rotterdam einen heftigen Rückschlag im Kampf um die direkten Achtelfinal-Plätze. Joshua Kimmich spricht nach der Pleite eine bittere Wahrheit aus.

Im Kampf um die direkten Achtelfinal-Tickets hat der FC Bayern in der Champions League einen heftigen Rückschlag erlitten. Nach der 0:3-Niederlage bei Feyenoord Rotterdam fand Mittelfeld-Chef Joshua Kimmich ehrliche Worte und nahm kein Blatt vor den Mund.

„Wir lassen definitiv zu viel liegen. Wenn ich sehe, wie viel Großchancen wir wieder haben, wie viel wir investieren, wie viel wir liegenlassen und wie einfach wir es dem Gegner momentan machen Tore zu erzielen… das war heute sehr, sehr schlecht“, schilderte Kimmich bei DAZN. „Wir bieten zu viele einfache Fehler an und werden dafür knallhart bestraft. Da nutzt es nichts zu jammern, wir müssen die Fehler abstellen“.

Kimmich schlägt Alarm: „Keine Spitzenmannschaft“

In der Tat standen nach dem Spiel 30 Torschüsse der Münchner zu Buche, auf der anderen Seite nutzte Rotterdam drei seiner acht Versuche erfolgreich. Kimmich merkte an, gewisse Parallelen zur Vorwoche zu erkennen. „Das hat sich auch schon gegen Wolfsburg angebahnt, auch gegen Hoffenheim haben wir schon sehr, sehr viele Chancen ausgelassen – und unnötig Chancen auch zugelassen. In der Champions League wirst du dafür bestraft und dann verdienst du trotz der Vielzahl an Chancen nicht den Sieg.“

Durch die Niederlage rutsche der FCB auf Platz 15 in der Tabelle ab, eine Platzierung unter den besten Acht ist aus eigener Kraft nicht mehr möglich. Kimmich schlug Alarm: „Wie man so schön sagt: Die Tabelle lügt nicht. Wir müssen uns schon eingestehen, dass wir momentan keine Spitzenmannschaft in Europa sind. Eine Spitzenmannschaft darf dieses Spiel hier nicht verlieren. Da fehlt uns noch ein bisschen was.“

Kimmich spricht Bayern die Spitzenklasse ab

Es sei „egal, in welcher Art und Weise du Fußball spielst und dann so viele Spiele verlierst, dann bist du natürlich kein Top-Team. Und so sind wir heute auch nicht aufgetreten. Da waren wir nicht reif und abgezockt genug. Dementsprechend sind wir jetzt in einer sehr sehr schlechten Situation.“

Dennoch verspüre er einen großen Zusammenhalt in der Kabine, die Mannschaft befinde sich unter Cheftrainer Vincent Kompany immer noch in einem Prozess.

„Wenn ich mich in der Kabine umschaue sind zwar alle enttäuscht, aber es ist nicht so wie es in der Vergangenheit ab und zu war, dass man nach links und rechts schaut und den einen oder anderen dafür verantwortlich macht. Man merkt schon, dass wir als Gruppe gefestigt sind und da erwarte ich schon eine Reaktion in drei Tagen“, erklärte Kimmich weiter: „Aber, gerade in der Champions League sind wir in einer sehr, sehr schlechten Ausgangsposition, in die wir uns selber gebracht haben. Das hat nichts mit unglücklichen Ereignissen zu tun.“