FC Bayern: Löst dieser Clou das Müller-Problem?

Müller steht im Windschatten

Dabei könnte es so einfach sein. An der Säbener Straße hat man eine weitere Zusammenarbeit mit der Identifikationsfigur nie gänzlich ausgeschlossen. SPORT1-Informationen zufolge liegt die Entscheidung fast allein in Müllers Händen (auch wenn man natürlich über eine Gehaltsanpassung nach unten nachdenken müsste). Es wirkt so, als wolle niemand den ersten Schritt machen.