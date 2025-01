FC Bayern: Kompany gibt Update zu Neuer und Ulreich

Sven Ulreich im Bayern-Kader

Fehlen wird dagegen Jamal Musiala. Der Nationalspieler werde bald wieder dabei sein, aber er sei ein Spieler in der Kategorie, „den man nicht eins zu eins ersetzen kann. Wir müssen das anders lösen, das haben wir schon gezeigt in dieser Saison“, sagte Kompany am Freitag gelassen. An den Zielen in Gladbach ändere dies nichts, fügte er an: „Wir wollen gewinnen.“