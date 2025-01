FC Bayern: Kompany verkündet gute Nachricht

Beim FC Bayern München kündigt sich das Ende einer langen Leidenszeit an: Der Rekordmeister kann im Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg am Samstag ( 15.30 Uhr im LIVETICKER ) voraussichtlich wieder auf Josip Stanisic zurückgreifen.

„Ich gehe davon aus, dass wir ihn zurück im Kader haben, das ist sehr positiv für uns“, sagte Trainer Vincent Kompany am Freitag. Der Belgier bremste jedoch: „Aber er gehört zu den Jungs, die keine Vorbereitung hatten, er braucht Geduld.“

Stanisic verletzt sich zu Saisonbeginn

Stanisic war in der vergangenen Saison an Double-Gewinner Bayer Leverkusen verliehen und hat seit seiner Rückkehr nur in der ersten Pokal-Runde beim Zweitligisten SSV Ulm (4:0) gespielt. Seitdem war der 24 Jahre alte Rechtsverteidiger wegen eines Außenbandrisses im rechten Knie und zuletzt wegen einer Zerrung ausgefallen.