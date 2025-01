Angstgegner heiß auf Bayern: "Wir lieben Herausforderungen"

Borussia Mönchengladbachs Sportdirektor hofft am Samstag auf eine Fortzsetung der zuletzt meist starken Auftritte gegen den Rekordmeister.

Borussia Mönchengladbachs Sportdirektor hofft am Samstag auf eine Fortzsetung der zuletzt meist starken Auftritte gegen den Rekordmeister.

Borussia Mönchengladbachs Sportdirektor Roland Virkus hofft am Samstag auf eine Fortsetzung der zuletzt meist starken Auftritte gegen Rekordmeister Bayern München. „Wir haben mehrfach bewiesen: Wenn die Bayern vielleicht mal schwächeln, dann sind wir da. Jetzt gilt es, das auch umzusetzen. Trotz alledem wird es eine Herausforderung. Und ich glaube, dass die Mannschaft Herausforderungen inzwischen liebt“, sagte Virkus dem SID vor dem Topspiel im Borussia-Park (ab 18.30 Uhr im LIVETICKER) .

Seit der Saison 2003/04 haben die Bayern gegen keinen anderen Verein häufiger verloren als gegen Gladbach - elfmal. Nirgendwo haben die Bayern zudem häufiger in der Bundesliga verloren als in Mönchengladbach (23 Niederlagen) und nirgendwo mehr Gegentore bekommen (92). In der vergangenen Saison allerdings gewannen die Münchner beide Duelle.