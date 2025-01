Freiburg leiht Schmidt nach Hannover aus

Fußball-Bundesligist SC Freiburg gibt Defensivspieler Kenneth Schmidt vorerst an den Zweitligisten Hannover 96 ab. Die Niedersachsen leihen den 22-Jährigen, der in der laufenden Spielzeit nicht über Einsätze in der zweiten Mannschaft der Breisgauer in der Regionalliga hinausgekommen ist, aus. Die Leihe des Juniorennationalspielers ist nach Angaben der 96er auf 18 Monate bis zum 30. Juni 2026 ausgelegt.