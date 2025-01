Früherer BVB-Torwart de Beer gestorben

De Beer gewann mit Dortmund in seinen verschiedenen Funktionen 16 Titel, beim DFB-Pokalsieg 1989 stand er im Endspiel in Berlin im Tor.

Borussia Dortmund trauert um Wolfgang „Teddy“ de Beer. Wie der Fußball-Bundesligist am Neujahrstag mitteilte, ist der frühere Torhüter und langjährige Torwarttrainer am Montag im Alter von 60 Jahren „plötzlich und unerwartet“ verstorben. „Sein Tod macht uns alle sprachlos“, erklärte der BVB. De Beer hinterlässt seine Ehefrau Jutta und zwei Töchter.

Im Anschluss an seine aktive Laufbahn war de Beer Torwarttrainer der Borussia, ehe er 2018 in die Fanbetreuung wechselte. De Beer gewann mit Dortmund in seinen verschiedenen Funktionen 16 Titel, beim DFB-Pokalsieg 1989 stand er im Endspiel in Berlin im Tor.