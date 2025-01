Für 80 Millionen Euro: Marmoush wechselt zu Manchester City

SID 23.01.2025 • 10:15 Uhr Pep Guardiola bekommt seinen Wunschspieler, den Frankfurtern steht ein Geldregen ins Haus.

Torjäger Omar Marmoush verlässt den Bundesligisten Eintracht Frankfurt wie erwartet schon im Winter und wechselt zum englischen Fußball-Meister Manchester City. Der Ägypter unterschrieb einen Vertrag bis 2029, Berichten zufolge zahlt City eine Ablösesumme von 75 Millionen Euro plus fünf Millionen Euro an Bonuszahlungen.

„Ich bin so glücklich, hier zu sein“, verkündete Marmoush, der die Rückennummer 7 erhält, strahlend in einem Video, das sein neuer Arbeitgeber verbreitete: „Es ist eine Ehre, dass der Verein Interesse an mir gezeigt hat und jetzt bin ich hier. Die letzten beiden Saisons waren großartig, aber das ist erst der Anfang für mich.“ Es mache ihn „glücklich, dass meine Träume Realität werden“.

Der Transfer hatte sich seit Tagen angedeutet, im Heimspiel gegen Borussia Dortmund (2:0) gehörte der Ägypter schon nicht mehr zum Aufgebot der Hessen und verabschiedete sich von den Fans. Nun verständigten sich auch die beiden Vereine nach harten Verhandlungen auf einen Wechsel.

„Er hat sehr viel für Eintracht Frankfurt geleistet und einen großen Anteil an unserer sportlichen Entwicklung“, sagte Frankfurts Sportvorstand Markus Krösche, „auch deswegen haben wir seinem Wunsch entsprochen. Wir wünschen Omar Marmoush auf seinem weiteren Weg nur das Beste. Er bleibt in Frankfurt immer herzlich willkommen.“ Krösche hatte stets betont, das Ziel der Frankfurter sei es, „dass wir diese Mannschaft zusammenhalten wollen. Es sei denn, es passiert etwas Außergewöhnliches.“

Für Manchester soll der dribbelstarke Ägypter neben Superstar Erling Haaland ein Gesicht der Rehabilitation in der zweiten Saisonhälfte werden. Monatelang steckten die Citizens in einer Ergebniskrise und mussten ihre Titelambitionen in der Premier League vorerst begraben. Mit einer Aufholjagd muss der Tabellenvierte Schadensbegrenzung betreiben und erst einmal die Champions-League-Qualifikation sichern.

Am Sonntag hatte Guardiolas Team einen 6:0-Kantersieg gegen Abstiegskandidat Ipswich Town gefeiert, in der Königsklasse im wichtigen Duell mit Paris Saint-Germain (2:4) aber gleich den nächsten Rückschlag kassiert. Selbst um die Play-off-Plätze in der Ligaphase muss das Guardiola-Team bangen.