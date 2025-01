Für Hecking zählt bei Ex-Klub Gladbach "nur ein Sieg"

Dieter Hecking kehrt am Samstag nach Mönchengladbach zurück, für 90 Minuten will der Trainer des VfL Bochum seine Vergangenheit bei der Borussia aber vergessen. “Gladbach war eine besondere Station für mich. Aber klar, das zählt morgen nicht“, sagt er.

Dieter Hecking kehrt am Samstag nach Mönchengladbach zurück, für 90 Minuten will der Trainer des VfL Bochum seine Vergangenheit bei der Borussia aber vergessen. „Gladbach war eine besondere Station für mich. Aber klar, das zählt morgen nicht. Da zählt nur, dass der VfL Bochum dieses Spiel gewinnt“, sagte der 60-Jährige vor dem Bundesliga-Auswärtsspiel am Niederrhein (ab 18:30 Uhr im LIVETICKER).