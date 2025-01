Bei Kohfeldt außen vor: Darmstadt verkündet Abgang

Klaus Gjasula verlässt Darmstadt 98 und wechselt in die 3. Liga. Vom neuen Lilien-Trainer war er zuletzt nicht berücksichtigt worden.

Mittelfeldspieler Klaus Gjasula verlässt den Fußball-Zweitligisten Darmstadt 98 und wechselt in die 3. Liga. Der 35-Jährige schließt sich nach dreieinhalb Jahren in Südhessen Rot-Weiss Essen an. Über die Vertragsdetails des gebürtigen Albaners machten der Tabellen-18. und die Lilien keine Angaben.