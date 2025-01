Gladbach verlängert mit Sport-Geschäftsführer Virkus

Zur neuen Laufzeit machte der Klub in seiner Mitteilung am Freitag keine Angaben. Virkus habe den sportlichen Bereich „in einem schwierigen Moment übernommen und neu ausgerichtet“, sagte Präsident Rainer Bonhof: „Mit der Entwicklung und dem Auftreten unserer Mannschaft in dieser Saison sind wir sehr zufrieden.“