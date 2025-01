Gladbach verleiht Olschowsky an Aachen

Der Nachwuchtorhüter soll in der dritten Liga Erfahrung sammeln.

Für mehr Spielpraxis: Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach verleiht Torhüter Jan Olschowsky an Alemannia Aachen. Wie der Klub am Donnerstag mitteilte, verbringt der 23-Jährige die Rückrunde beim Drittliga-Aufsteiger.

Für die Fohlen kam der Schlussmann bislang meist für die U23 in der Regionalliga zum Einsatz, debütierte in der Saison 2022/23 aber bereits in der Bundesliga und stand dort insgesamt viermal zwischen den Pfosten.