Goretzka-Doppelpack: Bayern bezwingen Wolfsburg

Am Mittwoch müssen die Bayern in der Königsklasse bei Feyenoord Rotterdam ran, am 29. Januar gegen Bratislava. Zwei Siege sollten für den direkten Einzug ins Achtelfinale reichen - ganz sicher ist dies allerdings nicht.

Trotz der Wolfsburger Negativserie in München, der längsten in der Liga-Geschichte, war Trainer Ralph Hasenhüttl optimistisch: „Es gibt Möglichkeiten, ihnen ein bisschen wehzutun.“ Das sah konkret so aus, dass sich der VfL dicht gestaffelt am eigenen Sechzehner verbarrikadierte und auf Umschaltmomente wartete.