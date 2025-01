"Wie Arsch auf Eimer" - Gosens bedauert Svensson-Aus bei Union

Svensson, der nach dem sportlichen Absturz in der Winterpause durch Steffen Baumgart ersetzt wurde, habe „wie Arsch auf Eimer“ nach Köpenick gepasst: „Ich hatte auch das Gefühl, dass die Mannschaft das komplett angenommen hat, wie er spielen will. Deshalb hätte ich im Leben nicht gedacht, dass er nach Weihnachten entlassen wird“, so Gosens, der die Vorbereitung auf die Saison 2024/25 unter Svensson noch miterlebt hatte.