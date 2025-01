Großer Frust bei Coman

SPORT1 18.01.2025 • 21:09 Uhr Kingsley Coman erlebt gegen den VfL Wolfsburg einen unglücklichen Nachmittag. Bei seiner Auswechslung entlädt sich sein ganzer Frust.

Der Frust saß tief bei Kingsley Coman! Der französische Flügelstürmer hatte beim 3:2-Sieg des FC Bayern gegen den VfL Wolfsburg die eine oder andere gute Möglichkeit, doch Coman blieb glücklos - und reagierte bei seiner Auswechslung entsprechend.

{ "placeholderType": "MREC" }

Als der 28-Jährige in der 75. Minute das Feld für Jamal Musiala räumte, klatschte er zunächst mit seinem Teamkollegen und dann mit seinem Trainer Vincent Kompany ab. Danach pfefferte er seine Handschuhe gefrustet zu Boden und verkroch sich auf der Ersatzbank.

Coman vergibt Großchance

Offenbar war der Ärger über die vergebene Großchance wenige Minuten zuvor noch nicht verraucht. In der 70. Minute landete ein langer Ball von Manuel Neuer bei Coman, der allein vor Wolfsburgs Kamil Grabara das womöglich entscheidende 4:1 hätte machen können. Doch Coman schoss knapp rechts vorbei. Schon auf dem Platz ärgerte er sich sichtlich.

Insgesamt erlebte der Franzose einen unglücklichen Nachmittag. In der Anfangsphase tauchte Coman beim Stand von 0:0 bereits allein vor Grabara auf, scheiterte aber am Wolfsburger Schlussmann.

{ "placeholderType": "MREC" }

Coman wurde damit auch eine Art Sinnbild des Münchner Chancenwuchers. Ein klares Manko der Bayern im Spiel gegen Wolfsburg - auch wenn das nicht allein Coman anzulasten ist.

„Wir haben es verpasst, die Vielzahl an Chancen in Tore umzumünzen, deswegen wurde es am Ende noch mal spannender, als es hätte sein sollen. Die Vielzahl an Torchancen, die wir hatten, war schon sehr gut, aber wir müssen so ein Spiel dann früher entscheiden", sagte Joshua Kimmich.

Coman wartet schon länger auf ein Tor

Auch wenn er sich nicht direkt auf Coman bezog, dürfte sich der Flügelflitzer auch angesprochen gefühlt haben. Der Franzose wartet schon länger auf ein Erfolgserlebnis.

Im Herbst hatte Coman eine kleine Torserie hingelegt und in drei Spielen in Folge in der Bundesliga getroffen, doch seit dem 2. November ist der Offensivstar ohne jegliche Torbeteiligung. In der Champions League blieb er in dieser Saison in vier Einsätzen torlos.

{ "placeholderType": "MREC" }

Wenn du hier klickst, siehst du Spotify-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Spotify dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier . IMMER AKZEPTIEREN EINMAL AKZEPTIEREN

Kompany hatte gegen Wolfsburg erstmals in dieser Saison in der Offensive die Flügelstürmer Coman, Leroy Sané und Michael Olise zusammen in der Startelf aufgeboten. Coman kam dabei auf seiner gewohnten linken Seite zum Einsatz, Olise agierte im Zentrum und fremdelte zunächst etwas.