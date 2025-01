Hattrick mit Vorgeschichte: Boadu erst sauer, dann glücklich

Hecking hatte vor dem Restart im neuen Jahr auf einer Pressekonferenz beklagt, dass der Stürmer im Training zu wenig zeige. Der 24-Jährige, nach langwierigen Hüftproblemen wieder fit, war für den Coach zunächst nicht erste Wahl. Erst nach dem 1:0 am vergangenen Mittwoch gegen den FC St. Pauli, das Boadus Konkurrent Philipp Hofmann mit einem Traumtor per Hacke entschieden hatte, sagte er dem Niederländer, dass er nun zum Zuge komme - erstmals seit Anfang Oktober wieder in der Startelf.

Das gelang eindrucksvoll: Erst traf der Stürmer, seit Sommer von der AS Monaco ausgeliehen, in der 48. und 57. Minute aus dem Spiel heraus. Dann verwandelte er per Foulelfmeter (61.) das Ruhrstadion in ein Tollhaus. "Ein Traum ist wahr geworden", sagte der erste Bochumer Hattrick-Schütze in der Bundesliga seit Frank Schulz im Mai 1987.