Wechsel-Gerüchte? Hoeneß reagiert

Hoeneß will „keine Energie verschwenden“

Er werde „keine Energie verschwenden, um mich da in irgendeiner Form mit zu beschäftigen“, betonte Hoeneß: „Ich konzentriere mich auf das, was wir hier tun. Das ist ausfüllend genug bei der Anzahl an Spielen. Da ist keine Zeit für irgendwas anderes.“ Mit dem Selbstvertrauen aus vier Siegen in vier Spielen in 2025 wolle sein Team am Samstag (ab 15.30 Uhr im LIVETICKER) auch beim Tabellensechsten Mainz überzeugen.