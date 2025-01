Update zu verletztem Nationalspieler

Nationalspieler Jonathan Burkardt vom FSV Mainz 05 droht nach seiner frühen Auswechslung im Spiel gegen Bayer Leverkusen wohl keine längere Pause. Wie Pressesprecherin Silke Bannick mitteilte, habe der Kapitän „keine schwere strukturelle Verletzung“ in seinem linken Oberschenkel erlitten.

Es handele sich vielmehr um „leichte muskuläre Beschwerden“, die ihn zu einer Pause am Sonntag ( 15.30 Uhr im LIVETICKER ) im Auswärtsspiel bei Union Berlin zwingen.

Burkardt schon im Dezember mit Problemen

Burkardt hatte bereits Mitte Dezember eine Verletzung im linken Oberschenkel erlitten. Im neuen Jahr stand er dann innerhalb von drei Tagen zweimal in der Startelf, musste aber in Leverkusen bereits in der Anfangsphase wieder raus.