Keine "Traumschlösser bauen" - Mainzer Freude über Rang vier

Frankfurt, Dortmund, Bayern - und jetzt der deutsche Meister? Klar ist: Nach dem sechsten Sieg in den letzten sieben Bundesligaspielen hat beim FSV Mainz 05 auch vor der Partie beim amtierenden Champion Bayer Leverkusen am kommenden Dienstag niemand Angst. "Wir sind selbstbewusst genug, um zu sagen: Da ist was möglich", betonte der Mainzer Sportdirektor Niko Bungert am späten Samstagnachmittag.