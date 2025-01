kicker: Tests mit Stadion-Durchsagen ab dem 20. Spieltag

Schon am kommenden Wochenende startet in der Fußball-Bundesliga offenbar eine Testphase mit Schiedsrichter-Durchsagen zur Erklärung nach Eingriffen des Video-Assistenten. Dies berichtet der kicker am Sonntag. Dem Fachmagazin zufolge seien vor dem 20. Spieltag allerdings noch nicht in allen Bundesliga-Stadien die technischen Voraussetzungen zur Umsetzung vorhanden.