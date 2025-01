Holstein Kiel verleiht Nationalspieler in Englands 2. Liga

Holstein Kiel verleiht Tymoteusz Puchacz bis Saisonende an das Schlusslicht der englischen Zweiten Liga.

Aufsteiger Holstein Kiel gibt Defensivspieler Tymoteusz Puchacz bis Saisonende an den englischen Zweitligisten Plymouth Argyle ab.

Puchacz war im Sommer vom Ligakonkurrenten Union Berlin nach Kiel gewechselt, seitdem lief er in zehn Bundesligaspielen und zwei Pokalspielen für die Störche auf - allerdings nie über die volle Distanz.

„Pucha hat sich in den vergangenen Wochen mehr Spielzeit erhofft und ist mit dem Wunsch nach Veränderung an uns herangetreten. Diesem sind wir nach genauer Abwägung nachgekommen und erhoffen uns, dass er in England Spielpraxis auf hohem Niveau sammelt“, sagte Kiels Sport-Geschäftsführer Carsten Wehlmann.