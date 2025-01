Kovac fordert "absoluten Willen und Herz"

Niko Kovac will Borussia Dortmund mit alten Fußball-Tugenden zu neuem Glanz führen. „In erster Linie geht es für uns alle jetzt darum, den absoluten Willen, ein großes Herz und die Bereitschaft für harte Arbeit mitzubringen“, sagte der neue Trainer in der offiziellen Verpflichtungsmitteilung des BVB am Donnerstagmorgen. „Um Borussia Dortmund in der Bundesliga, der Champions League und im Sommer bei der Klub-WM bestmöglich zu vertreten.“