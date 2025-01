Leverkusen feiert Matchwinner Grimaldo: "So wichtig für uns"

Xabi Alonso hatte eine gewisse Vorahnung. „Als ich ihn in dieser Position gesehen habe, wusste ich: Wir haben eine gute Chance. Ich dachte: ‚Come on Grimi, Come on Grimi‘“, sagte der Trainer von Double-Gewinner Bayer Leverkusen, nachdem Alejandro Grimaldo sein Team in der Fußball-Bundesliga mit einem traumhaften Freistoßtreffer zum wichtigen 1:0 (0:0)-Erfolg gegen Überraschungsteam FSV Mainz 05 geschossen hatte: „Das war top und ein sehr wichtiges Tor für uns.“