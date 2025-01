Leverkusen verlängert "langfristig" mit Talent Alajbegovic  

Double-Gewinner Bayer Leverkusen hat den bosnischen Junioren-Nationalspieler Kerim Alajbegovic für mehrere Jahre an sich gebunden. Wie die Rheinländer am Mittwoch mitteilten, habe der 17 Jahre alte Offensivspieler einen „langfristigen“ Kontrakt erhalten.

Alajbegovic stand in dieser Saison in zwei Bundesliga-Spielen und einmal im DFB-Pokal im Profikader von Trainer Xabi Alonso. Für die U19 der Leverkusener erzielte er in 21 Partien in dieser Spielzeit zehn Tore.