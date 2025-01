Transfer-News: Marmoush-Nachfolger? Das sagt Toppmöller

Zum zweiten Mal nach Bekanntwerden des bevorstehenden Transfers von Omar Marmoush muss Eintracht Frankfurt am Donnerstag gegen Ferencvaros Budapest ohne seinen Topstürmer auskommen. An Spekulationen über einen möglichen Nachfolger wollte sich Trainer Dino Toppmöller vor dem Europa-League-Spiel am Donnerstag (21.00 Uhr im LIVETICKER) nicht beteiligen.