Marmoush zaubert noch einmal: SGE bricht Hinrunden-Rekord

Eintracht stellt Vereinsrekord auf

Marmoush drehte die Partie fast im Alleingang: Mit seiner Ecke fand der Ägypter, der für 80 Millionen Euro in den kommenden Tagen zu Manchester City nach England wechseln könnte, den Torschützen Robin Koch (43.) zum Ausgleich. Die Führung (65.) erzielte er selbst. Es war sein 15. Saisontor, nie zuvor gelangen einem Frankfurter in der Hinrunde so viele. Hugo Ekitiké (71.) und Nnamdi Collins (81.) erhöhten, Ritsu Doan (37.) hatte Freiburg in Führung gebracht.