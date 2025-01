Lyon-Stürmer vor Wechsel nach Hoffenheim

Die TSG Hoffenheim verstärkt sich offenbar in der Offensive. Stürmer Gift Orban von Olympique Lyon wird wohl in den Kraichgau wechseln.

Der antrittstarke Orban besitzt beim französischen Ex-Meister noch einen Vertrag bis 2028. In der laufenden Saison kam er in Lyon nur auf fünf Einsätze (zwei Tore), einer davon beim 2:2 in der Europa League bei der TSG im November.